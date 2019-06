Prédio Coutinho. Os abusados somos mesmo nós, os poderes públicos

RTP28 Jun, 2019, 11:52 / atualizado em 28 Jun, 2019, 13:18 | País

“Peço às pessoas para saírem. Todas as suas garantias estão de pé, tudo o que lhes foi oferecido está de pé. Têm uma casa à espera delas, se optarem por isso. Há seis ou sete apartamentos que ficaram por vender para esse caso. E, se não o desejarem, há uma indemnização fixada em tribunal. Como sabem, para estes casos ainda são 1,9 milhões de euros que estão à conta do tribunal para serem entregues às pessoas para que possam fazer a sua vida noutro sítio”, garante o ministro do Ambiente, que visitou a zona do prédio Coutinho, onde esta manhã começaram as obras de demolição do prédio.



“As pessoas vão sair. Não há condições para continuarem ali a morar”, reiterou Matos Fernandes. Questionado pelos jornalistas sobre a forma como está a ser tratada a situação, com o corte de serviços como água e gás ao prédio enquanto as pessoas ainda estão no interior, o ministro reiterou que os moradores estão em incumprimento.



“Os abusados somos mesmo nós, os poderes públicos, porque há 19 anos que as pessoas sabem que têm de sair. Intentaram várias ações em tribunal e perderam-nas todas. A última providência cautelar, que demorou um ano, foi resolvida a favor da Viana Polis. Não podem estar ali. É um edifício público, foi expropriado e tem de começar a ser desconstruído”, avisa o governante, lembrando que lhes foram dados 90 dias para sair e não o fizeram.



“Os poderes públicos não podem de deixar de fazer isso mesmo, de defender o interesse público. Faço o apelo para que façam isso mesmo, saíam dali. As pessoas vão sair dali, têm de sair dali. Estão a ocupar um espaço que não é delas”, reforçou.





“Estão a incumprir uma ordem judicial, com o risco de estar a cometer um crime e por isso têm mesmo de sair, porque o interesse público tem mesmo de prevalecer”, garantiu Matos Fernandes, argumentado ainda que não está a ser cumprida a palavra àqueles que tiveram de sair do antigo mercado municipal, que foi demolido, à espera de que fosse construído um novo mercado no local onde está ainda o prédio Coutinho.







A demolição do prédio Coutinho foi decidida num processo com 19 anos e, no local, deverá ser construído o novo mercado de Viana do Castelo.



O ministro relembrou o processo de decisão deste caso e classificou o prédio Coutinho como um “abcesso urbano”, constituído por cerca de uma centena de frações.



João Matos Fernandes reiterou que há casas para realojar as famílias, em dois prédios construídos em Viana do Castelo para o efeito. “Não é uma casa num bairro periférico. É uma casa aqui ao lado”, argumentou. Caso não pretendam essa opção, os moradores têm ainda a opção de receberem uma indemnização fixada pelo tribunal. “Não há mais nada para negociar”, garante o ministro.