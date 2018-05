Prémio Norte-Sul atribuído à Cruz Vermelha da Finlândia e Quénia

Foram distinguidos Kristiina Kumpula e Abbas Gullet, responsáveis da Cruz Vermelha da Finlândia e do Quénia.



O Prémio Norte-Sul distingue todos os anos duas personalidades pelo trabalho na defesa e promoção dos direitos humanos, no desenvolvimento do diálogo intercultural e no reforço da solidariedade entre o norte e o sul.



No passado foram distinguidos com este prémio personalidades como o ex-secretário-geral da ONU Kofi Annan, o antigo Presidente moçambicano, Joaquim Chissano, e os ex-chefes de Estado portugueses Mário Soares e Jorge Sampaio.



Marcelo Rebelo de Sousa considera este prémio um acto de sabedoria e pede à Europa para fomentar o diálogo com o hemisfério sul do planeta.