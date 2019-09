Prémio Norte-Sul distingue sobrevivente de mutilação genital e casamento infantil

Foto: Mário Cruz - EPA

Na cerimónia de entrega do Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2018, na Sala do Senado da Assembleia da República, Marcelo Rebelo de Sousa considerou que o mundo atravessa tempos difíceis em matéria de direitos humanos, "ameaçados por formas veladas e subtis de ditaduras".



O Presidente da República entregou o Prémio Norte-Sul do Conselho da Europa 2018 à ativista dos direitos das mulheres Jaha Dukureh. Também o político francês Damien Carême foi distinguido.



Mais pormenores no trabalho do jornalista da Antena 1 João Vasco.