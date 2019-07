Prémios TAP. Ministro diz que "houve uma quebra de confiança"

Foto: Marina de Castro - Antena 1

O governante, que falava na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, lembrou que já foi criada uma comissão de recursos humanos na TAP para acompanhar a atribuição de prémios aos trabalhadores da empresa, mas reforçou que ainda "há muito, mesmo muito trabalho a fazer na TAP".



A TAP pagou prémios de 1,171 milhões de euros a 180 trabalhadores, incluindo dois de 110 mil euros atribuídos a dois quadros superiores, segundo um documento noticiado pela Lusa em 04 de junho.



Em causa estão prémios que foram pagos com o salário de maio destes colaboradores e que oscilam entre os 110 mil e pouco mais de mil euros.



Dois dias depois, a Comissão Executiva da TAP justificou a atribuição dos prémios com o "programa de mérito" implementado pela companhia, que diz ter sido "fundamental" para os resultados atingidos em 2018.



O Governo, através do Ministério das Infraestruturas e da Habitação, considerou em comunicado que a atribuição de prémios "constitui uma quebra da relação de confiança entre a Comissão Executiva e o maior acionista da TAP, o Estado português".





O ministério afirmou que "discorda da política de atribuição de prémios, num ano de prejuízos, a um grupo restrito de trabalhadores e sem ter sido dado conhecimento prévio ao Conselho de Administração da TAP da atribuição dos prémios e dos critérios subjacentes a essa atribuição".





