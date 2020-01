Preocupações ambientais e projectos científicos presentes na viagem da "Sagres"

A viagem do navio-escola Sagres acolhe vários projectos científicos ao longo do ano, um deles destinado a medir a concentração de micro-plásticos e, portanto, o estado de saúde dos oceanos, como sublinha o comandante do navio, capitão de fragata Maurício Camilo.