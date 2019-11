Prescrição eletrónica de receitas vai ser desligada até domingo

A Associação Nacional de Farmácias diz que esta situação pode gerar grandes atrasos.



O diretor de sistemas de informação da Associação Nacional de Farmácias, Miguel Lança, dá voz ao comunicado em que a associação critica o facto de não haver redundâncias que evitem situações deste tipo.



Aviso atempado

Os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) garantem que foi dada toda a informação de forma atempada a todos os parceiros relativa à paragem no sistema de receitas eletrónicas.A Associação Nacional das Farmácias (ANF) queixou-se de apenas ter sido informada na tarde de sexta-feira. O responsável da SPMS, Artur Trindade Mimoso, assegura que toda a informação foi dada no devido tempo.