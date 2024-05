Presença de legionella no Santa Maria mais vasta do que tem sido noticiado

A RTP sabe que as análises feitas em diversos serviços detetaram a bactéria nas águas quentes do hospital. O problema foi identificado em diferentes unidades, incluindo Nefrologia, Infecciologia, Pediatria e no Bloco Operatório.

A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde anúnciou o início de uma fiscalização ao cumprimento do regime de prevenção e controlo da legionella no hospital.



A decisão foi tomada depois de a comunicação social ter noticiado que foram identificados dois casos de infeção por legionella em pessoas que passaram pelo Serviço de Dermatologia.



O Hospital de Santa Maria garantiu que não há casos de Legionella no hospital e disse que as duas análises feitas no Serviço de Dermatologia deram resultado negativo.