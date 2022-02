"Presenças-fantasma". Adiada leitura de acórdão do processo que envolve José Silvano

A 17 de janeiro, durante as alegações finais, o Ministério Público deu como provado o fio de narrativa da acusação.O Ministério Público considera que a deputada social-democrata, embora soubesse que José Silvano não se encontrava no Parlamento, introduziu os códigos de acesso do secretário-geral do PSD no sistema informático do plenário.

O processo incide sobre presenças irregulares nos dias 18 e 24 de outubro de 2018. A leitura do acórdão estava prevista para esta quarta-feira, mas foi adiada.



Por seu turno,. Argumentaram também que Emília Cerqueira acedeu de forma autorizada ao sistema informático com ae senha do secretário-geral do PSD.

“É absolutamente manifesto que os arguidos não cometeram os crimes de falsidade informática e a narração da acusação não compreende os elementos objetivos”, arguiu Paula Lourenço.



De acordo com a representante de Emília Cerqueira, a deputada “não deu indicações a ninguém, nem fez manipulação de dados informáticos, o que é bem diferente daquilo que prevê o artigo 3.º da lei do cibercrime. O que fez foi introduzir autorizadamente as credenciais de José Silvano”.

Elina Fraga pediu igualmente à juíza que dê como não provado o crime de falsidade informática, alegando que o Ministério Público seguiu a narrativa da acusação, mas não estabeleceu, “em momento algum”, qualquer comprovação dos factos e pretendeu “varrer o lixo para debaixo do tapete”.