Preservar património cultural exige nova consciência face às alterações climáticas, diz UNESCO

"Ao estudar estes fenómenos climatéricos temos de verificar quais são as medidas de prevenção dos seus efeitos nefastos sobre o património, ou mitigar os seus feitos negativos. Para já não há alarme, mas sítios que estão próximos de rios ou mar, sofrem os feitos negativos das inundações", indicou à Lusa o embaixador Moraes Cabral, durante o seminário "Territórios UNESCO e Alterações Climáticas: desafios e soluções", hoje, no Museu do Côa, em Vila Nova de Foz Côa.

Este concelho do distrito da Guarda tem no seu território uma dupla classificação de Património Mundial da Humanidade, através das Gravuras do Côa e do Alto Douro Vinhateiro, ambos classificados pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO).

"Bens patrimoniais e com classificação da UNESCO ou outra, situados em zonas sísmicas, terão igualmente de ser motivo de atenção, e [temos de estar] prevenidos para eventuais danos. Os incêndios são outras das preocupações em territórios classificados", observou Moraes Cabral, em declarações à Lusa, à margem do seminário.

A diretora-geral do Património Cultural, Paula Silva, por seu turno, disse que as alterações climáticas são questões de grande preocupação, não só para Portugal, como para todo mundo.

"Nós estamos a trabalhar na elaboração de uma carta de risco do património, a nível nacional e em colaboração com a Agência Portuguesa do Ambiente e a Proteção Civil. Vamos assim cruzar dados das zonas de risco como incêndios, inundações, sismo ou `tsunamis`, ao nível do património classificado a nível nacional, com incidência na zona costeira, com a previsão da subida no nível da água do mar", concretizou a responsável.

Paula Silva recordou, durante a sua intervenção no semanário, a vulnerabilidade dos sítios classificados ao ar livre, como é caso da "Arte do Côa".

"O património ao ar livre terá de ter outros cuidados [em acréscimo], além dos existentes em outros monumentos e sítios classificados", observou.

Para o presidente da Fundação Côa Parque, Bruno Navarro, é preciso fazer um diagnóstico para mitigar os efeitos das alterações climáticas.

"No caso particular do Côa, a situação é muito sensível, porque se trata de um património que está exposto há mais de 25 mil anos às adversidades do clima. Portanto, o nosso objetivo é partir do conhecimento das universidades e tentar encontrar ferramentas que nos permitam não só monitorizar o território, mas também migar os efeitos das alterações climáticas", concretizou o responsável.

"Territórios UNESCO e Alterações Climáticas: desafios e soluções", o seminário, teve como objetivo discutir e compreender os impactos das alterações climáticas sobre o valor dos bens classificados em Portugal, sejam eles sítios ou monumentos, reunindo um conjunto de especialistas, oriundos de diferentes universidades portuguesas.

O seminário resultou de uma parceria entre a Comissão Nacional da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO, na sigla em inglês) e a Fundação Côa Parque.

Como uma imensa galeria ao ar livre, o Vale do Côa detém mais de mil rochas com manifestações rupestres, identificadas em mais de 80 sítios distintos, sendo predominantes as gravuras paleolíticas, executadas há cerca de 30.000 anos, ocada vez mais expostas a adversidades climatéricas e geológicas.

O Parque Arqueológico do Vale do Côa foi criado em agosto de 1996. A arte do Côa foi classificada como Monumento Nacional em 1997 e, em 1998, Património da Humanidade pela UNESCO.