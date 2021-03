Presidência com novo sítio oficial na Internet adaptado para múltiplas plataformas

A estrutura do `website`, que datava de 2006, foi modernizada, com a preocupação de facilitar o acesso por parte de todos os utilizadores, incluindo pessoas com deficiência. Ao selecionar qualquer texto, são apresentadas as opções de ouvir, traduzir e consultar o dicionário.

Haverá também aplicações para iOS e Android para aceder aos conteúdos.

Os vídeos de intervenções e iniciativas do chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, disponíveis neste sítio oficial renovado estão agora todos alojados num canal oficial da Presidência da República no Youtube, www.youtube.com/user/PresidenciaRepublica.

No novo `website`, os vetos e promulgações podem ser mais facilmente consultados, porque a atividade legislativa do Presidente da República é apresentada à parte das restantes mensagens e notas informativas.

O anterior sítio oficial da Presidência da República, lançado no início do primeiro mandato de Aníbal Cavaco Silva, teve algumas melhorias em 2011 e em 2016, quando Marcelo Rebelo de Sousa assumiu a chefia do Estado, mas nunca tinha sido reestruturado.

Reeleito nas eleições presidenciais de 24 de janeiro passado, com 60,67% dos votos expressos, Marcelo Rebelo de Sousa vai hoje tomar posse para um segundo mandato de cinco anos como Presidente da República, perante o parlamento.