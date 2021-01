Presidenciais 2021. Tiago Mayan acusa João Ferreira de estar "preso no século XIX"

Noutro debate, Tiago Mayan acusou o candidato apoiado pelo PCP, João Ferreira, de estar preso em políticas do século dezanove. Com visões opostas no que toca a questões políticas, sociais e económicas, João Ferreira disse que as políticas liberais são o inferno na terra, ao que Tiago Mayan respondeu que o inferno na terra acontece na Coreia do Norte e na Venezuela.