Presidenciais. Idosos vão poder votar sem saírem dos lares

O processo da eleição do presidente da República começa hoje. A votação antecipada começa nas prisões e nos hospitais. Os idosos e os eleitores em isolamento profilático, por causa da pandemia, vão poder votar antecipadamente em casa ou nos lares. Esses votos serão recolhidos por equipas criadas em cada município.