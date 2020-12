Presidenciais. Marisa Matias apela a entendimento parlamentar à esquerda

Marisa Matias lamenta o que diz ser um "silêncio ruidoso" de Marcelo Rebelo de Sousa sobre o processo do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Na entrevista à RTP, a candidata do Bloco de Esquerda à Presidência da República criticou também o Chefe de Estado por ter permitido a formação de governo nos Açores com o apoio do Chega.