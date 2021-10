Presidente cessante da Câmara do Funchal teme "regresso" de práticas do passado

"Temo que possa haver uma vertigem para regressar a algumas práticas do passado, porque, neste momento, há maioria absoluta na Câmara do Funchal, na Assembleia Municipal, há um partido de coligação no Governo Regional que também na autarquia", afirmou Miguel Silva Gouveia numa entrevista à agência Lusa na véspera da tomada de posse dos órgãos autárquicos eleitos em 26 de setembro.

A coligação PSD/CDS, encabeçada pelo social-democrata Pedro Calado, conquistou seis dos 11 mandatos no executivo camarário e derrotou o projeto liderado pelo PS que integrava também o BE, MPT, PDR e Nós, Cidadãos! que ficou com cinco elementos.

O autarca complementou que ainda está registado "na memória" a postura "do pensamento único, de má convivência com pluralidade de opiniões" que existia até o PSD perder as eleições, há oito anos, na Câmara do Funchal.

"Mas esperaremos sempre pelo melhor e estaremos também cá para evitar que o Funchal sofra um retrocesso a esse nível", vincou.

Miguel Silva Gouveia destacou que, enquanto oposição, "a postura da coligação `Confiança` será a de sempre", baseada na "seriedade, proximidade, transparência, de exigir rigor financeiro orçamental, igualdade de oportunidades para todos".

"Nunca conceberia fazer uma oposição a exemplo daquela que tivemos nos últimos quatro anos, em que procuraram bloquear o Funchal, fazer uma política de terra queimada, procurando depois tirar dividendos de um Funchal em piores condições", sublinhou.

O autarca apontou que o objetivo é continuar "a trabalhar para o Funchal mais próspero, solidário e mais sustentável", assegurando que "todas as propostas que trouxerem valor acrescentado à cidade merecerão a aprovação" dos vereadores da "Confiança" porque "é a única forma que de continuar a honrar" aqueles que os elegeram.

Contudo, sem ilusões, prevê que as propostas a apresentar pela "Confiança" na vereação do Funchal "sejam praticamente decorativas", à semelhança do que acontece na Assembleia da Madeira.

Pelo contrário, para Miguel Silva Gouveia "deve galvanizar e dar mais força e determinação para continuar a mostrar que na Madeira também há quem pretenda fazer política de uma forma séria, honesta".

"E, acima de tudo, com pessoas provenientes da sociedade civil, com percursos profissionais nas diferentes áreas, que fazem com que não necessitem da política para terem uma carreira, e, no entanto, assumem este papel de defender a causa pública e a cidade que amam [Funchal]", adiantou.

Sobre projetos futuros, o presidente cessante respondeu: "Neste momento não pondero regressar à vida política depois deste mandato que agora começa".

No seu entender, "é natural que os partidos se organizem com outras soluções e de formas diferentes" e as forças políticas que integraram a coligação derrota "tomem outras estratégias e encontrem outros atores".

"Aos partidos competirá escolher novas lideranças e a mim comete-me cumprir o mandato de quatro anos. Foi para isso que os funchalenses me elegeram e é nisso que vou estar concentrado", declarou.

Miguel Silva Gouveia enfatizou que não faz "projetos políticos a longo prazo" porque estes "são fruto de contexto próprios".

Contudo, mencionou continuar "a acreditar que a Madeira precisa de cumprir alternância democrática" e esta "não pode ser uma região, talvez a única no país, de partido único desde que estamos em democracia".

"Esse é um desígnio que encaro como desafio coletivo e acho que deve contar com todos para poder alcançá-lo. Contribuirei sempre para poder demonstrar que é possível e desejável existir uma alternância democrática", conclui.