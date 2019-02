Presidente da ADSE desmente denúncia de convenção

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Entrevistada na noite de quarta-feira na SIC Notícias, Sofia Portela explicou que estes grupos enviaram apenas sinais de que podem vir a denunciar os acordos existentes com a ADSE.



Sofia Portela disse ainda que o subsistema de saúde dos funcionários públicos está em negociações para que passem a ser aplicados preços fixos, de forma a responder ao que está disposto na lei da execução orçamental.



Nos últimos dias, os grupos Melo Saúde e Luz Saúde anunciaram a suspensão a partir de abril da prestação de cuidados de saúde ao abrigo das convenções celebradas com a ADSE.



Na quarta-feira o grupo Lusíadas anunciou estar a analisar opções para cessar as convenções atuais com o subsistema de saúde.