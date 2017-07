Presidente da ANPC diz que sistema reagiu bem no incêndio de Pedrógão Grande

RTP 30 Jun, 2017, 23:58 / atualizado em 01 Jul, 2017, 00:01 | País

Na RTP3, no programa Sexta às 11, o presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil recusou dar uma opinião sobre a quem cabe a responsabilidade do incêndio em Pedrógão Grande, que ocorreu há duas semanas, no dia 17 de junho.



Joaquim Leitão explicou que a situação da tragédia ainda se encontra em avaliação e que qualquer opinião pode mostrar-se prematura e precipitada.



Meios aéreos prontamente chamados

Apesar da situação ainda ser de averiguação dos acontecimentos que tiveram lugar em Pedrógão Grande, Joaquim Leitão garantiu que o sistema da Proteção Civil não falhou, dizendo que reagiu atempadamente e que reagiu bem à adversidade que teve lugar naquele concelho do distrito de Leiria.Questionado sobre o que falhou naquele fatídico sábado, o presidente da ANPC disse que a Proteção Civil agiu em conformidade com as informações que recebeu sobre as altas temperaturas e o alto nível de perigo de incêndio que teve lugar em Pedrógão.Joaquim Leitão afirmou que a Proteção Civil agiu conforme o protocolo e que avisou todos os mecanismos existentes do perigo que o concelho corria, garantindo que houve imediatamente um aumento na prontidão da resposta no terreno.Confrontado com a informação de que os meios aéreos não agiram durante duas horas críticas do incêndio em Pedrógão Grande, Joaquim Leitão disse que a mobilização de todos os meios utilizados naquele dia estão presentes na fita do tempo da Proteção Civil.O presidente da ANPC explicou ainda que por volta das 15h23 de sábado, foi chamado à ação o primeiro meio aéreo, vindo de Santa Comba Dão e que por volta das 15h40 já estava presente no teatro de operações em Pedrógão Grande.Sobre as falhas do SIRESP, Joaquim Leitão garantiu que se trata de uma boa ferramenta para a luta contra incêndios e considera que não foi pelas falhas de comunicação que teve que se deu a tragédia em Pedrógão Grande.