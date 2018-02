Presidente da APA foi ouvido na Comissão de Ambiente da AR

O Bloco de Esquerda e o PAN pediram a demissão do presidente da Agência Portuguesa do Ambiente, criticando o facto de, no ano de 2017, a APA ter atribuído à Celtejo uma licença que autorizava a empresa a triplicar as descargas no Tejo.



O PAN acusa a entidade supervisora do Ambiente de, em vez de defender os valores ambientais, ter emitido uma licença à medida da indústria e pede ao responsável da agência que assuma responsabilidades e daí retire as consequências.



O Inspetor-geral do Ambiente garantiu que o Tejo é fiscalizado e apresentou números de 2017, em que houve 246 inspeções e foram levantados 115 autos.



O Ministro do Ambiente vai ser ouvido pela comissão no dia 21 de Fevereiro.