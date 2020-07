Presidente da Associação de Geólogos espera criar uma Ordem até 2022

Em entrevista à Lusa, o geólogo e professor da Universidade de Évora, de 55 anos, assume que o projeto de criação de uma Ordem dos Geólogos "é uma luta antiga" e "um processo que já vem de trás", mas que enfrenta uma reduzida sensibilidade da população para a importância do trabalho dos profissionais de geologia.

"O principal objetivo de nos constituirmos como Ordem tem a ver com o reconhecimento da profissão. Sabemos que o caminho não é fácil, mas é o nosso objetivo e a nossa esperança. Enquanto não formos reconhecidos institucionalmente como Ordem, não podemos regulamentar a atividade", afirma, sublinhando: "Enquanto isso não acontecer somos apenas uma associação, que pode dar orientações, mas não tem qualquer poder jurídico".

As comparações com o "peso político" de outras classes profissionais que dispõem das respetivas ordens, como os advogados ou os médicos, é outro argumento invocado para defender a necessidade de dar esse passo entre os geólogos. E nem o reduzido número de profissionais (entre 2.000 e 3.000 no país) deve servir de entrave à sua formalização.

"O principal obstáculo é que não nos consideram assim tão importantes para a sociedade, o que é antagónico; `geo` quer dizer terra, `logos` quer dizer estudo, ou seja, estudo da terra. A profissão que trabalha sobre a casa de todos não é reconhecida a nível institucional como importante para a sociedade, o que é algo estranho", resume, acrescentando: "Não é por sermos mais ou menos que a nossa atividade é menos importante".

Luís Lopes admite que as reuniões realizadas pela APG no passado com diferentes grupos parlamentares na Assembleia da República ainda não se traduziram num reconhecimento a nível governamental e que, por isso, não houve uma "resposta ou demonstração de recetividade" em relação à constituição da Ordem.

"Ouvem-nos, mas o resultado tem sido inconsequente. Somos pela exploração sustentável dos recursos e por uma utilização responsável do território. É incompreensível que num país tão pequeno não tenhamos a geologia toda publicada a uma escala intermédia (1 para 50.000), que nem é detalhada, mas já permite alguma gestão do território. Se não soubermos o que temos, não podemos orientar para a utilização mais adequada do espaço", explica.

Instado a avaliar o panorama nacional ao nível da utilização sustentável dos recursos naturais e da proteção do património geológico, o líder da APG, eleito no passado dia 26 de junho, avisa que Portugal pode estar a desaproveitar oportunidades de investimento por parte de empresas estrangeiras.

"Temos perdido investimento de empresas estrangeiras que aguentam anos à espera de licenças, não há resultados e vão-se embora", criticou, citando o exemplo da resistência à exploração de lítio no território, cujas minas considera "uma oportunidade" para Portugal: "São janelas de oportunidade que vão passando por indecisão política e isso, externamente, transmite uma má imagem - a imagem de um país que não zela os recursos que tem".