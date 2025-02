Presidente da Associação de Medicina Geral pede mais incentivos para fixar médicos no interior

Nuno Jacinto diz que é necessário fazer com que as condições de trabalho no interior sejam mais atrativas.É o alerta de Nuno Jacinto, no dia em que o jornal Público revela um estudo de dois investigadores que refere que quase 1300 médicos do Serviço Nacional de Saúde deviam ser transferidos para outras regiões do país, de modo a garantir uma distribuição mais equitativa destes profissionais pelo território nacional.Outro estudo da OCDE, a organização para a cooperação e desenvolvimento económico divulgado esta quinta-feira, indica que 46% dos portugueses não confia nos sistemas de saúde.Nuno Jacinto acredita que fixar médicos nas zonas onde eles são mais precisos é uma das formas de melhorar a confiança dos portugueses no sistema de saúde e indica também a melhoria dos tempos de espera como essenciais para elevar esses índices de confiança.