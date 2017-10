Presidente da Associação Sindical dos Juízes critica "desconsideração" do Presidente da República

Foto: António Pedro Santos - Lusa

As declarações de Manuela Paupério surgem após ter conhecimento de que Marcelo Rebelo de Sousa esteve sexta-feira no congresso dos Economistas e que este sábado tem presença marcada no congresso dos Farmacêuticos, lembrando que o Chefe de Estado foi convidado a estar presente em 2016 e que, na ocasião, disse "que teria muito gosto".

Sem o dom da ubiquidade

Em resposta às críticas deixadas por Manuela Paupério, Marcelo Rebelo de Sousa explicou que não tem o dom da ubiquidade, apesar de considerar "legítimas e justificadas" as queixas de alguns setores profissionais com a sua ausência.



Num discurso proferido no encerramento do Congresso Nacional dos Farmacêuticos 2017, que decorre em Lisboa, o presidente da República disse que "embora conste que o Presidente da República tem o dom da ubiquidade, não tem" e "não consegue estar em todo o lugar ao mesmo tempo".



"Isso causa naturalmente alguns melindres legítimos e justificados de setores profissionais. Ainda hoje os juízes, por não ser possível estar no seu congresso", afirmou.



(c/ Lusa)