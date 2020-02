Presidente da Câmara da Moita diz que Governo tem de falar com municípios

Raul Garcia, presidente da Câmara Municipal da Moita, lembrou que o governo tem de falar com os município sobre a construção do aeroporto no Montijo e que não deve mudar a lei por conveniência. O autarca afirmou que os impactos negativos da obra serão projetados no concelho da Moita.