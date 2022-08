Presidente da Câmara de Coimbra diz que Transportes Urbanos não têm boa imagem

"Por mais que se peça e exija otimização e planeamento atempado, os circuitos internos [dos SMTUC] não funcionam como deviam", disse José Manuel Silva, eleito pela coligação Juntos Somos Coimbra, que reúne PSD, CDS, PPM, Volt, RIR, Aliança e Nós, Cidadãos.

Numa sessão em que uma vereadora da oposição, a socialista Regina Bento, colocou críticas e várias questões sobre a atual situação e o futuro dos SMTUC, o presidente do executivo reiterou que "é preciso mudar e melhorar" a gestão dos transportes coletivos públicos.

"Não podemos manter os SMTUC no estado atual, que as funcionárias e os funcionários dos SMTUC bem conhecem e também não desejam, porque têm consciência e brio profissional", acrescentou, para lamentar que haja "quem defenda o imobilismo e que tudo se mantenha na mesma".

Para José Manuel Silva, "nenhuma instituição funciona bem sem uma boa gestão, sem planeamento atempado e de qualidade".

"O povo queixa-se dos transportes, maioritariamente com razão, por isso os SMTUC nem sequer têm uma boa imagem junto do povo, devido às múltiplas falhas", referiu.

Com a prevista internalização dos atuais Serviços Municipalizados, insistiu o presidente da Câmara Municipal, "está-se a desenvolver os SMTUC, a torná-los melhores, a prepará-los para o futuro".

"Há oito anos que não havia uma greve nos SMTUC. O senhor presidente José Manuel Silva conseguiu a proeza de provocar uma greve de trabalhadores, ainda antes de completar o primeiro ano de mandato", criticou Regina Bento.

Durante a greve, no início deste mês, "não se vislumbrou qualquer preocupação por parte do senhor presidente, ignorando os problemas que uma greve nos SMTUC causa às pessoas que precisam do transporte público e que já pagaram os seus passes", adiantou.

"Também não vimos qualquer ação negocial do executivo municipal junto dos trabalhadores que apenas querem, legitimamente, o cumprimento por parte da Câmara do acordo coletivo de trabalho (ACEP) negociado e assinado com todos os sindicatos representativos dos trabalhadores dos SMTUC", disse Regina Bento.

Na sua opinião, "não é de ânimo leve que os trabalhadores dos SMTUC fizeram greve, até porque, como em qualquer greve, implica perda de remuneração".