Presidente da Câmara de Mação apontou falhas do Estado e da ANPC no incêndio de 2017

Desde a noite de 23 para 24 de julho de 2017 que a Câmara de Mação relatou factos que “configuravam uma deficiente gestão dos meios no terreno” e que levaram à suspeita de “desvio de meios” durante o incêndio, declarou Vasco Estrela.



“Aquilo que foi feito a Mação desde o dia 23 de julho de 2017 até ao dia de hoje não tem qualquer tipo de qualificação. Foi feito por agentes do Estado e por pessoas investidas do poder público e do poder político. Não acredito, não quero acreditar que tenha sido propositado, mas os factos são indesmentíveis”, frisou.



Depois de analisar o relatório da IGAI, o presidente da Câmara de Mação concluiu que as suas suspeitas foram confirmadas, nomeadamente a de que Rui Esteves “violou, por mais do que uma vez, o dever de zelo a que estava obrigado”.



De acordo com o autarca, o ex-comandante “não nomeou o comandante Mário Silvestre, como devia, para comandar as operações”, sendo ainda da sua responsabilidade o desvio de meios durante o incêndio, como revela uma “relatório de cerca de 600 páginas”.



“Ajudaram uns em prejuízo de outros”

O inquérito determinou que o antigo comandante não assumiu o controlo das operações, como poderia ter feito, mas deu ordens diretas de desmobilização e mobilização de meios de reforço, o que reduziu de forma desproporcional os meios no distrito de Santarém.A IGAI considera ainda que, ao não ter nomeado o comandante distrital para comandar o incêndio, Rui Esteves potenciou anomalias nas linhas de comando.O relatório foi já enviado pelo ministro da Administração Interna para o Ministério Público e conclui que há matéria suficiente para instaurar um processo disciplinar ao então comandante operacional nacional.Houve da parte de Rui Esteves uma “atitude deliberada de proteger um determinado concelho” em detrimento do concelho de Mação, que alegadamente sabia que poderia vir a prejudicar, apontou Vasco Estrela.Para o presidente da Câmara, “hoje é um dia triste, mas em que, de alguma forma, é feita uma justiça e um consolo à Câmara Municipal de Mação” e à sua população. “Contudo, nunca apagará aquilo que nos foi feito”.Vasco Estrela assumiu ainda o compromisso “de apurar as responsabilidades daquilo que aconteceu”, defendendo que os munícipes de Mação têm o direito de saber ainda mais pormenores sobre o incêndio.“Até agora fomos tentando preservar a imagem do Estado, a imagem da Autoridade Nacional da Proteção Civil e a imagem do então comandante Rui Esteves”, mas “hoje podemos afirmar que os meios do Estado, de uma forma clara, ajudaram uns em prejuízo de outros”.“O concelho de Mação foi injustiçado desde as primeiras horas do incêndio (…) e continuamos a ser injustiçados na distribuição dos apoios concedidos”, acrescentou.O incêndio de 2017 consumiu cerca de 18 mil hectares em Mação, o que representa aproximadamente 45 por cento do concelho. Foram atingidas mais de 50 aldeias da região e mais de 30 habitações ficaram total ou parcialmente destruídas, representando um prejuízo de 40 milhões de euros.