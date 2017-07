Presidente da Câmara de Mangualde diz que populações estão fora de perigo

Em Mangualde, continuam ativos dois dos três incêndios que deflagraram no domingo à tarde.



O fogo em Abrunhosa do Mato já está controlado, mas no terreno mantém-se um forte dispositivo. Entretanto continuam a lavrar os fogos de Póvoa de Cervães e Abrunhosa a Velha.



Estão a combater as chamas mais de 330 operacionais apoiados por uma centena de viaturas.