Presidente da Câmara de Monchique pede medidas concretas

“Não basta as palavras e as visitas, que são importantes para as pessoas se inteirarem das questões. Mas acima de tudo, agora é importante ter medidas concretas”.



O autarca defende que é importante “que se olhe para os agricultores” que necessitam de “dinheiro para comprar umas tubagens, umas máquinas”.



“Neste momento está-se a fazer um levantamento e depois será necessário, numa segunda fase, uma candidatura. Quando vier esse dinheiro já passou muito tempo, já as culturas que neste momento podiam ser recuperadas se perderam”, alertou.



Rui André esclareceu que o que pede “é uma medida de emergência. Um fundo para apoio direto a estas pessoas”.



O presidente da câmara defende que é “necessário simplificar os processos para ajudarem as pessoas. Porque estas pessoas precisam de uma resposta imediata e não podem esperar mais tempo”.