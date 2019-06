RTP07 Jun, 2019, 14:26 / atualizado em 07 Jun, 2019, 14:36 | País

Valdemar Alves, segundo apurou o Sexta às 9 da RTP, foi constituído arguido na passada quarta-feira.





De acordo com nota publicada em setembro na página eletrónica do Departamento de Instrução e Ação Penal (DIAP) de Coimbra, o inquérito em curso investiga suspeitas de irregularidades relacionadas com a reconstrução de casas afetadas pelo grande incêndio de Pedrógão Grande.



Segundo o DIAP de Coimbra, em investigação "estão factos suscetíveis de integrarem os crimes de corrupção, participação económica em negócio, burla qualificada e falsificação de documento".