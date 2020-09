Presidente da Câmara de Santiago do Cacém diz que surto está controlado

"Sim, de acordo com a informação do delegado de saúde, aparentemente, o surto está controlado, ou seja, as pessoas estão relativamente todas identificadas e os milhares de testes que foram feitos permitiram identificar muitos casos assintomáticos. Ontem [segunda-feira] não tivemos casos positivos pela primeira vez em vários dias", confirmou Álvaro Beijinha em declarações à agência Lusa.

Pela primeira vez, em onze dias, o concelho de Santiago do Cacém, no litoral alentejano, não registou novos casos positivos de covid-19, mantendo-se nos 64 casos ativos, 36 recuperados e um óbito, divulgou o município na segunda-feira.

"Mesmo que possa surgir um ou outro caso, porque ainda estão a ser realizados testes relacionados com este surto, embora em menor número, a câmara entendeu reabrir os equipamentos municipais tendo em conta que o surto está controlado", acrescentou.

O auditório municipal António Chainho, o Arquivo Municipal, a Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, o Moinho Municipal da Quintinha e o Museu Municipal de Santiago do Cacém, encerrados desde 15 de setembro, por precaução devido ao surto, reabriram hoje ao público, com a adoção das regras impostas pela Direção-Geral da Saúde.

O autarca admite ter vivido "dias complicados", ao passar de quatro para 64 casos positivos, "em pouco mais de dez dias", para lembrar que a normalidade "ainda está longe" de ser retomada.

"A maioria destes casos estão relacionados com um surto que surgiu através de um ginásio, mas graças ao trabalho da autoridade de saúde, que realizou um mega-rastreio no concelho de Santiago do Cacém e num concelho vizinho, foi possível evitar mais contágios", afirmou.

No entanto, o autarca considerou que "não se pode relaxar em circunstância alguma, bem pelo contrário, há que manter todas as cautelas".

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 965.760 mortos e mais de 31,3 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 1.920 pessoas dos 69.200 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.