Presidente da Câmara de Vila Real apresenta queixa ao Ministério Público contra desconhecidos

O autarca desmente e fala em calúnia com o objetivo político de comprometer a eventual escolha para ser o número 1 da lista do PS por Vila Real.



Na denúncia são implicados, entre outros, o presidente da concelhia do partido socialista, a mulher e o diretor do Régia Douro Park.



A carta que relata eventuais abusos de poder seguiu para a Procuradoria Geral da República e está a ser amplamente divulgada pelo concelho e nas redes sociais.