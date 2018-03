Partilhar o artigo Presidente da Câmara de Viseu falta a limpeza de mato com ministra por não querer `show off` Imprimir o artigo Presidente da Câmara de Viseu falta a limpeza de mato com ministra por não querer `show off` Enviar por email o artigo Presidente da Câmara de Viseu falta a limpeza de mato com ministra por não querer `show off` Aumentar a fonte do artigo Presidente da Câmara de Viseu falta a limpeza de mato com ministra por não querer `show off` Diminuir a fonte do artigo Presidente da Câmara de Viseu falta a limpeza de mato com ministra por não querer `show off` Ouvir o artigo Presidente da Câmara de Viseu falta a limpeza de mato com ministra por não querer `show off`

Tópicos:

Câa Viseu, Itinerário, Meteorológico,