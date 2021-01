Presidente da Câmara de Viseu pede suspensão das aulas presenciais

Foto: DR

O presidente da Câmara de Viseu pede ao Governo para suspender as aulas presenciais, durante uma semana. O autarca está preocupado com as entradas e saídas de pessoas do concelho, entre alunos e professores, e quer limitar os riscos, face aos últimos números conhecidos.