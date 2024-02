Presidente da comarca de Lisboa contra detenção prolongada de arguidos para interrogatório

José Sena Goulão - Lusa

Sem querer pronunciar-se sobre casos concretos, mas num momento em que os arguidos do caso de suspeitas de corrupção na Madeira estão detidos há 13 dias, o magistrado defende a criação de mecanismos legais que previnam situações como esta e a de outros interrogatórios que se prolongaram no tempo, sendo disso exemplos a Operação Influencer (seis dias entre detenção e medidas de coação) ou a Operação Picoas (11 dias).



"Alguém que ainda não tem uma medida de coação definida e que está a ser ouvido precisamente para aplicação dessa medida de coação não pode permanecer duas ou três semanas privado da liberdade numa cela, para depois, eventualmente, no final, lhe ser aplicado TIR (termo de identidade e residência, a medida de coação menos gravosa)", disse Artur Cordeiro em entrevista à Lusa, que será publicada na íntegra na quarta-feira



O juiz assume "alguma dificuldade em perceber como é que uma pessoa está detida tanto tempo para prestar declarações sobre factos". Apesar de não ter ainda pensado em instrumentos de resposta a essa situação, o presidente da comarca de Lisboa reiterou que "têm de ser equacionados" e encontrados.