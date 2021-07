Presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve defende restrições mais duras

São necessárias restrições mais duras, para travar de uma vez por todas a subida de casos de Covid-19. A ideia é defendida pelo presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve. António Pina pede ao Governo que proíba durante um período de 15 dias, eventos como casamentos ou baptizados e também propõe a redução do número de pessoas à mesa nos restaurantes.