Presidente da Confederação de Yoga acusado de assédio sexual

Jorge Veiga e Castro não foi, para já, constituído arguido mas está a ser investigado por suspeita de crimes contra a liberdade sexual entre 2006 e 2020.



O ex-sindicalista e engenheiro da Câmara de Sesimbra, que se auto-proclama como uma das três figuras cimeiras do yoga ao nível internacional e que em Portugal é a referência para mais de 100 mil alunos de 60 centros, recebeu-nos esta semana.



Tomou conhecimento de todas as acusações e teve a oportunidade de responder como quisesse. Aceitou fazê-lo apenas por escrito.



Ao longo de uma página e meia, o mestre - como é tratado e perante o qual alunos e instrutores fazem vénia - refuta todas as acusações e diz-se alvo de uma conspiração.