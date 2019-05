Presidente da CP admite cortar oferta se não puder contratar pessoal

José Reizinho, da comissão de trabalhadores da CP, diz que a operacionalidade da empresa está cada vez mais afetada e que o alerta do presidente já vem tarde.



O presidente da CP ter admite reduzir a oferta de ligações, caso não sejam aprovados os pedidos que estão pendentes para a contração de mais trabalhadores.



No relatório e contas de 2018 desta empresa, Carlos Gomes Nogueira diz que a empresa enfrenta grandes dificuldades por causa do atraso na concretização de investimentos e que são absolutamente cruciais os planos de recrutamento que aguardam aprovação. Em causa está um pedido de contratação de 88 trabalhadores para a CP e 57 para a empresa de manutenção EMEF.





Nas declarações, citadas pelo Jornal de Negócios, o presidente da CP considera que sem o reforço do quadro de efetivos, não será possível manter a regularidade da operação.







Contactado pela Antena 1, o Ministério das Infraestruturas e Habitação lembra que na terça-feira no parlamento o ministro disse que vai alertar o Ministério das Finanças para a necessidade de contratar mais pessoal para a empresa. Pedro Nuno Santos lembra também que a CP não pode prometer o que não pode cumprir.