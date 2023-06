Presidente da EMEL explica agressões de fiscais da empresa

O caso foi noticiado na semana passada que referiu que a alegada agressão envolveu três fiscais, que terão partido três dentes e o nariz à vítima, com 35 anos.Nesse dia, a EMEL anunciou que tinha instaurado um inquérito para apurar “responsabilidades disciplinares” dos agentes de fiscalização envolvidos na alegada agressão, mantendo-os em funções sem contacto com o público.Na altura, fonte da PSP confirmou à Lusa que identificou as pessoas envolvidas no incidente, todos funcionários da EMEL, com idades entre 43 e 47 anos, e que um homem de 35 anos foi assistido no local pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e posteriormente transportado para o Hospital de São José.