Presidente da Fundação O Século nega suspeitas de desvio de dinheiro

Inspetores da PJ e Procuradores do Ministério Público estiveram entre as 11h00 e as 15h00 na sede da instituição, em São Pedro do Estoril. A informação foi confirmada à RTP pelo próprio presidente.



Emanuel Martins adianta que os investigadores levaram documentos que incluíam contratos de trabalho de funcionários e contratos celebrados com empresas.



O caso começou com uma denúncia à Segurança Social, que remeteu o caso às autoridades.



O presidente da Fundação garantiu à RTP que não há suspeitas de desvio de dinheiro.