Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Num jantar com militantes em Braga, Rui Rocha defendeu que há muitos portugueses que já não se reveem em partidos antigos, ou mesmo nos partidos de protesto. Por isso é fundamental que a Iniciativa Liberal apareça no boletim de voto, refere o líder liberal.



As declarações do presidente da IL surgem depois de o PSD e o CDS-PP anunciarem que vão concorrer em coligação.



Mas Rui Rocha criticou, também, uma eventual coligação à esquerda