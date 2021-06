Presidente da Junta de Campanhã não compreende a polémica sobre vacinação aberta no Porto

O Presidente da Junta de Freguesia de Campanhã não compreende a polémica em torno da vacinação aberta no Porto. Foram vacinados jovens de 18 anos, em violação do protocolo, o que desencadeou protestos do vice-almirante Gouveia e Melo e a demissão da diretora do Agrupamento de Centros de Saúde do Porto Oriental.