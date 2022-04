Presidente da Proteção Civil alerta para a prevenção insuficiente

"A prevenção está a funcionar, mas ainda não é suficiente e por isso obriga-nos a ter os meios no terreno para combater", disse o general Duarte da Costa em entrevista à agência Lusa, numa altura que a ANEPC completa 15 anos de existência.

Duarte da Costa, que está no cargo há cerca de um ano e meio, sustentou que a questão dos incêndios rurais "não se vence no combate", mas sim na prevenção.

"Vence-se no ordenamento do território, no cadastro daquilo que é a nossa floresta, nas capacidades de tornar a nossa floresta algo que seja rentável para as próprias populações. Ora a remodelação de um modelo territorial, como o nosso, demora anos. Se calhar demora 20 anos porque temos que fazer toda uma reestruturação daquilo que é o desenho da nossa floresta", disse.

Duarte Costa sustentou que "ainda não se pode baixar o investimento no combate" e, como exemplo, apontou o caso da época de fogos do ano passado, em que ocorreram 8.000 ocorrências e se registou um desempenho de cerca der 95% de sucesso no ataque inicial.

"Não são esses 95% que me preocupam, o que preocupa são os 5% que faltam e 5% de 8.000 são 400 grandes incêndios e três deles ocorreram na região do Algarve. Temos de ter os meios para combater estes grandes incêndios", disse.

Duarte Costa frisou também que no âmbito de uma reunião do Sistema Integrado de Gestão de Fogos Rurais foi questionado se já é possível diminuir o número de meios aéreos.

"A resposta que eu dei é que não sinto confiança suficiente neste momento para diminuir esse número de meios aéreos porque ainda não há as soluções a montante que me permitam ter um território perfeitamente seguro. Quando eu tiver a floresta toda ordenada, com limpeza nas faixas primárias e nas faixas secundárias, quando o ordenamento territorial estiver feito e que toda a gente saiba qual é a sua parcela e o número de ocorrências baixar muito. Aí nós conseguimos transferir meios da componente operacional para a vigilância e prevenção", salientou.

Sobre a próxima época de fogos, Duarte Costa vê 2022 "com a mesma calma e serenidade" que viu 2019, 2020 e 2021, alertando para a necessidade de um planeamento constante.

No entanto, sublinhou que "uma das lições aprendidas" é que "mesmo que se faça sempre tudo bem há uma grande hipótese de as coisas ainda assim correrem mal".

O Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR) para este ano vai ser conhecido ainda este mês, tendo Duarte Costa avançado que será semelhante ao de 2021, depois de ter registado uma estabilização "muito razoável" em 2020 e "um ligeiro acréscimo em 2021".

Financiamento dos bombeiros

O presidente da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) defendeu que deve ser revisto o sistema de financiamento às associações humanitárias de bombeiros, nomeadamente o valor atribuído anualmente através do Orçamento do Estado.



"Eu não sei se devia ser alterado (o modelo de financiamento aos bombeiros voluntários), devia ser revisto pelo menos de acordo com aquilo que são as entidades primariamente responsáveis nas áreas de financiamento", disse o general Duarte da Costa, numa altura que a ANEPC completa 15 anos de existência.



As associações humanitárias detentoras de corpos de bombeiros voluntários são financiadas com verbas provenientes do Orçamento do Estado, através de uma transferência feita para a ANEPC, do Ministério da Administração Interna para compensar as operações de proteção e socorro (diretiva financeira) e do Ministério da Saúde sobre o transporte de doentes não urgentes e Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).



Duarte Costa referiu-se aos montantes provenientes do Orçamento do Estado e que a ANEPC transfere anualmente para as corporações de bombeiros.



"Considero que é importante rever o sistema de financiamento permanente", disse, avançando que já falou com o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) sobre a remodelação desse fundo.

Dificuldades de coordenação

Este responsável admitiu dificuldades de coordenação com a criação dos comandos sub-regionais, que vão substituir os comandos distritais de operações e socorro (CDOS), uma vez que as restantes entidades vão continuar a funcionar na lógica distrital.

"As estruturas de todos os outros agentes deviam trabalhar também nesta lógica e não apenas a proteção civil. Portanto a GNR, que é um dos nossos principais parceiros, também devia trabalhar na lógica sub-regional para facilitar o sistema. Outras estruturas que têm a ver com os agentes de proteção civil deviam também trabalhar numa lógica sub-regional para não se correr o risco de termos que fazer uma leitura, em termos de coordenação, muito mais difícil", disse o general Duarte da Costa.



E exemplificou: "Se distritalmente agora eu sei quem são os meus parceiros, com a criação dos comandos sub-regionais, eu posso ter que coordenar com três distritos ao mesmo tempo. Ora se as outras entidades ainda estão numa lógica distrital eu vou ter que fazer três coordenações".



A lei orgânica da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), que entrou em vigor em abril de 2019, estabelecia a criação de cinco comandos regionais e o fim dos CDOS, que serão substituídos por 23 comandos sub-regionais de emergência e proteção civil.

Defesa do voluntariado

O presidente da ANEPC defendeu o voluntariado nos bombeiros portugueses, considerando que é esta matriz que permite a Portugal "ter o maior número de operacionais no terreno".



"Sou e serei sempre um defensor da matriz do voluntariado, evoluindo dentro do voluntariado para outras questões de profissionalismo. O voluntariado é uma coisa única no território europeu que nós temos e que não podemos perder de forma alguma", frisou.

O mesmo responsável avançou que a matriz do voluntariado "é indiscutivelmente" aquela que permite a Portugal ter "o maior número de operacionais no terreno com uma ligação muito própria de onde emanam".



"Os bombeiros emanam do próprio povo, emanam da sociedade civil e nós não podemos perder isto", sustentou, destacando o profissionalismo dos voluntários.



Para Duarte Costa, os bombeiros voluntários "são muito profissionais" e "não ficam nada atrás" dos bombeiros sapadores ou municipais.