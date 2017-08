Partilhar o artigo Presidente da República afirma que vai estar no terreno para ver como apoios são aplicados Imprimir o artigo Presidente da República afirma que vai estar no terreno para ver como apoios são aplicados Enviar por email o artigo Presidente da República afirma que vai estar no terreno para ver como apoios são aplicados Aumentar a fonte do artigo Presidente da República afirma que vai estar no terreno para ver como apoios são aplicados Diminuir a fonte do artigo Presidente da República afirma que vai estar no terreno para ver como apoios são aplicados Ouvir o artigo Presidente da República afirma que vai estar no terreno para ver como apoios são aplicados