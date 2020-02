Presidente da República alerta para violência verbal à volta do futebol

Primeiro na RTP e depois após o regresso da Índia, Marcelo Rebelo de Sousa, chamou a atenção para a violência verbal nos debates sobre futebol e disse que no caso concreto de Marega as autoridades têm o dever de agir.



Palavras do Presidente no Palácio de Belém, à margem da receção de elementos da Ordem dos Médicos e representantes das comunidades religiosas para abordar a questão da Eutanásia que se discute atualmente no país.