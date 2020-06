Presidente da República condecora Regimento de Comandos no dia 29

De acordo com uma nota hoje divulgada no portal da Presidência da República na Internet, "conforme já havia anunciado", o chefe de Estado e Comandante Supremo das Forças Armadas "vai condecorar com a Ordem da Liberdade o Regimento de Comandos, em cerimónia restrita em Belém, no dia 29 do corrente mês, Dia dos Comandos".

A Ordem da Liberdade destina-se a distinguir serviços relevantes prestados em defesa dos valores da civilização, em prol da dignificação da pessoa humana e à causa da Liberdade.

De acordo com a página oficial das ordens honoríficas portuguesas, o Regimento de Comandos foi anteriormente condecorado com a Ordem da Torre e Espada, em 1985, e com a Ordem de Avis, em 1993 - ano em que esta força especial do Exército foi extinta, sendo depois reativada em 2002.

O Centro de Tropas Comandos recebeu a Ordem de Cristo em 2013 e a Associação de Comandos a Ordem do Infante D. Henrique em 2007, ambas atribuídas pelo anterior chefe de Estado, Aníbal Cavaco Silva.