O Presidente da República considera "prematuro" visitar os bairros onde ocorreram os tumultos das últimas noites, mas quer ir aos municípios mais afetados com o Primeiro-Ministro. Marcelo Rebelo de Sousa acrescenta que é preciso retirar lições do que tem acontecido e acerca da polarização do debate entende que "o confronto político é legítimo".