Presidente da República considera que "é preciso ter esperança" e começar a "construir um futuro melhor"

"É preciso esperança em termos do apelo à paz, no apelo ao diálogo, à convergência, ao entendimento. É preciso ter esperança relativamente aos milhares de ucranianos que já saíram e estão a sair do território", disse o Presidente da República aos jornalistas.



Considerando as ações de solidariedade em Portugal e internacionalmente, o chefe de Estado português afirmou que isso significa "que se pode acreditar na esperança e num futuro melhor".



Quantos às sanções à Rússia, Marcelo Rebelo de Sousa não se pronunciou sobre o assunto e garante que não abrirá "uma exceção".



"Não vou entrar em decisões concretas", declarou. "Principalmente, porque tem havido uma preocupação de concertar essas posições no quadro europeu e no quadro dos aliados da União Europeia".