Presidente da República desloca-se ao Baixo Mondego nos próximos dias

“Durante este fim de semana, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa falou nomeadamente ao telefone com o Presidente da Câmara Municipal de Montemor-o-Velho, Emílio Torrão, a quem ligou por quatro vezes para se inteirar da evolução da situação no Baixo Mondego”, revela a Presidência da República.







O Presidente da República efetuou uma visita de Natal às Forças Nacionais Destacadas no Afeganistão e regressa esta segunda-feira a Portugal.

No dia 20 de dezembro, a Presidência da República já tinha dado conta do contacto permanente de Marcelo Rebelo de Sousa com o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, para avaliar as consequências das intempéries.







Na altura, destacou “o incansável trabalho da Proteção Civil a nível central, regional e local”.“Dentro do que é possível, as câmaras municipais, as juntas de freguesias e o Estado central, com a indispensável disponibilidade nomeadamente dos Bombeiros, têm tentado acorrer às milhares e milhares de ocorrências e problemas que surgiram por todo o País, esperando que se encontrem soluções para as dificuldades a que os Portugueses têm sido confrontados”, continuava a nota divulgada no site da Presidência.