Presidente da República diz que são vários os desafios que a justiça enfrenta

Foto: Lusa

No arranque das comemorações 40 anos do Tribunal Constitucional, Marcelo Rebelo de Sousa chamou a atenção para as exigências de um dos pilares fundamentais da democracia. Preocupações que são também partilhadas pelo presidente da instituição.