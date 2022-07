Presidente da República e ministro da Administração Interna visitam bombeiro ferido

No Hospital de São José, em Lisboa, está um bombeiro ferido. Ficou queimado no incêndio de Palmela. É o chefe da corporação do Pinhal Novo e tem ferimentos nos braços, pernas e zona lombar. Um ferido que está a ter a visita do Presidente da República e do ministro da Administração Interna.