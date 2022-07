Presidente da República esteve no funeral do piloto que morreu no combate aos incêndios

O funeral do piloto que morreu na sexta feira na queda de uma aeronave de combate aos incêndios realizou-se este domingo. A missa decorreu na Igreja das Forças Armadas, em São Domingos de Benfica, e o funeral seguiu para o cemitério de Barcarena.