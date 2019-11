Presidente da República lembra importância da efetiva aplicação do Estatuto do Cuidador Informal

“Hoje, Dia do Cuidador Informal, importa saudar o muito que se fez, sem esquecer a importância da efetiva aplicação do seu Estatuto”, refere o Presidente da República numa nota publicada no site da Presidência.

Marcelo Rebelo de Sousa fala de “uma etapa importante por uma causa que é de todos”, referindo-se à promulgação da Lei que aprova o Estatuto do Cuidador Informal, no início de Setembro.







“Para milhares de compatriotas, de cuidadores e de pessoas cuidadas, o Estatuto veio dar uma nova esperança de que o reconhecimento e os apoios serão rapidamente postos em prática”, alerta o Presidente.

Cuidadores informais esperam regulamentação

É uma situação que afecta cerca de 250 mil portugueses. Os chamados cuidadores informais continuam à espera de um estatuto para regulamentar este trabalho, que consiste no acompanhamento permanente de familiares em situação de dependência.







O parlamento aprovou em setembro o reconhecimento de direitos e deveres para os cuidadores.Mas só no próximo ano devem ser anunciadas as condições concretas para apoiar quem apoia, com medidas que devem incluir a atribuição de subsídios e o direito ao descanso.Neste Dia do Cuidador, que se assinala esta terça-feira, o jornalista António Jorge deslocou-se à casa de Maria da Conceição Silva.Há quatro anos foi obrigada a deixar o emprego de auxiliar de educação para cuidar da mãe que sofre de demência.

Um retrato de quatro anos de cansaço extremo. Um trabalho de 24 horas diárias que impede esta cuidadora informal de sair de casa.