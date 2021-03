Presidente da República não vai fazer a declaração ao país

Apenas durante a campanha eleitoral, Marcelo Rebelo de Sousa preferiu suspender essas comunicações.



De resto, em todas as renovações do Estado Emergência, dirige-se aos portugueses a partir do palácio de Belém.



Hoje isso não vai acontecer: deve ser divulgada uma nota no site da presidência depois da aprovação do Estado de Emergência na Assembleia da República, à semelhança do que aconteceu durante a campanha para as presidenciais.



No preâmbulo do decreto que vai ser votado no Parlamento, deixou um aviso: os "sinais externos são ainda complexos" e por isso impõe-se "acautelar os passos a dar no futuro próximo".